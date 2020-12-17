Рада запровадила штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні будуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №3890.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР, передає NNS.

Документ підтримав 241 нардеп.

Відповідно до закону, для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).

"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян",

- зазначено в тексті закону.

Раніше ми писали: З 19 грудня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження: список

Штрафувати будуть:

за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно,

невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту,

обслуговування клієнтів без таких засобів захисту в період карантину.

Нагадаємо, Рада схвалила цей закон за основу на початку листопада.