Рада запровадила штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів

- 17 груд. 2020
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В Україні будуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №3890.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР, передає NNS.
Документ підтримав 241 нардеп.
Відповідно до закону, для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).
"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян",
- зазначено в тексті закону.
Раніше ми писали: З 19 грудня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження: список
Штрафувати будуть:
- за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно,
- невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту,
- обслуговування клієнтів без таких засобів захисту в період карантину.
Нагадаємо, Рада схвалила цей закон за основу на початку листопада.