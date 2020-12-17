Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 грудня

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В Україні знову збільшується добова кількість нових випадків коронавірусу, як і завжди в середині тижня. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Станом на ранок 17 грудня зафіксовано 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 997 осіб;

летальних випадків – 252;

одужало – 12 939 осіб;

здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 931 751 особа;

одужало – 548 356 осіб;

летальних випадків – 15 996;

проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 96 672 випадки;

Вінницька область – 20 319 випадків;

Волинська область – 29 390 випадків;

Дніпропетровська область – 50 894 випадки;

Донецька область – 30 896 випадків;

Житомирська область – 35 157 випадків;

Закарпатська область – 26 685 випадків;

Запорізька область – 44 693 випадки;

Івано-Франківська область – 41 356 випадків;

Київська область – 50 666 випадків;

Кіровоградська область – 7 515 випадків;

Луганська область – 8 359 випадків;

Львівська область – 55 291 випадок;

Миколаївська область – 25 287 випадків;

Одеська область – 61 038 випадків;

Полтавська область – 30 783 випадки;

Рівненська область – 37 417 випадків;

Сумська область – 36 599 випадків;

Тернопільська область – 31 874 випадки;

Харківська область – 63 732 випадки;

Херсонська область – 14 858 випадків;

Хмельницька область – 35 632 випадки;

Черкаська область – 33 254 випадки;

Чернівецька область – 37 467 випадків;

Чернігівська область – 25 917 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 грудня