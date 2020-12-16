5-річний українець отримає серце померлого індійського хлопчика

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П’ятирічний українець отримає донорське серце від померлого у Індії дворічного малюка, батьки якого дали згоду на те, щоб органи сина були трансплантовані хворим дітям. Про це NNS повідомляє, посилаючись на журналістку Ірину Заславець, яка сама перемогла рак крові завдяки трансплантації кісткового мозку.

Після одужання Ірина почала допомагати іншим людям побороти важкі хвороби, готуючи про них сюжети у програмі «Вікна-новини» на СТБ. І, звісно, їй не байдужа тема трансплантації органів. Вона є співробітником Всеукраїнської платформи донорства.

Журналістка оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбуці фото прощання з маленьким індійським хлопчиком. На знімку – лікарі і родичі дитині.

«Після своєї смерті він подарує життя сімом дітям. Серед них - українець. Серце, легені, нирки, печінку і очі батьки покійного сина віддали для трансплантації. Нирки вчора отримали дічатка віком 13 і 17 років, печінку - 2-річна крихітка. Вони - громадяни Індії. А от легені і серці - іноземці. Легені - 5-річний росіянин, Серце - 5-річний українець. Оперував доктор Балакришнан. Дитяче донорство - це особливо драматично. Страшно навіть уявити, що пережили батьки, ухвалюючи таке рішення. Сподіваюся, розуміння, що серце їхнього синочка продовжить битися, трішки втамує їхній біль. Світла пам’ять Янголятку. Глибокі співчуття родині... Українці перед вами в боргу»,

написала Ірина.

Хай же врятований український хлопчик проживе довге і щасливе життя — і за себе, і за того малюка з далекої Індії, якого, на жаль, не вдалося врятувати...

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