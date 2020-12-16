Посадовці ЗСУ "заробляли" на похованнях тіл загиблих на Донбасі воїнів

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У Міноборони повідомили, що деякі посадовці Цивільно військового співробітництва Генштабу ЗСУ могли наживатися на перевезенні та похованні тіл загиблих на Донбасі бійців.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Facebook, передає Українська правда, інформує NNS.

На початку грудня журналістка Яніна Соколова опублікувала відео "Хто і як краде гроші на похованнях загиблих українських воїнів".

За її даними, чиновники з управління Цивільно військового співробітництва Генштабу ЗСУ наживаються на перевезенні тіл загиблих бійців, закупівлі трун та вінків за завищеними цінами.

У Міноборони відреагували на інформацію.

Повідомляється, що за дорученням міністра Андрія Тарана, у міністерстві перевірили відомості.

За результатами перевірки встановлено, що "дії певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу при проведенні процедур публічних закупівель".

Повідомляється, що після аудиту управління ЦВС Генштабу ЗСУ щодо використання коштів та завершення службового розслідування вирішуватиметься питання про юридичну відповідальність причетних посадовців.