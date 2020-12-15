Помер легендарний український футболіст (фото)

- 15 груд. 2020
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На 68-му році життя помер відомий екс-футболіст - гравець Динамо Петро Слободян, повідомляє NNS , посилаючись на champion.com.ua.
Про смерть Слободяна повідоміли у пресслужбі київського клубу. Причини смерті не вказані.
За Динамо Петро Слободян виступав з 1975 по 1979 роки і взяв участь в історичних перемогах клубу. Володар Суперкубка УЄФА – 1975, чемпіон СРСР 1975 і 1977 років.
У Києві футболіст провів п'ять сезонів і близько сотні матчів. Також Слободян двічі ставав головним тренером Оболоні.