Помер легендарний український футболіст (фото)

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На 68-му році життя помер відомий екс-футболіст - гравець Динамо Петро Слободян, повідомляє NNS , посилаючись на champion.com.ua.

Про смерть Слободяна повідоміли у пресслужбі київського клубу. Причини смерті не вказані.

За Динамо Петро Слободян виступав з 1975 по 1979 роки і взяв участь в історичних перемогах клубу. Володар Суперкубка УЄФА – 1975, чемпіон СРСР 1975 і 1977 років.

У Києві футболіст провів п'ять сезонів і близько сотні матчів. Також Слободян двічі ставав головним тренером Оболоні.

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