Під Радою почався масштабний мітинг ФОПів: рух перекрито, стягнуто силовиків (фото, відео)

- 15 груд. 2020
- Перегляди: 331
Завантажте мобільний додаток сайту
Сьогодні, 15 грудня, під будівлею Верховної Ради знову зібралися мітингарі – представники бізнесу,які відстоюють свої права на роботу і заробіток. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Depo.ua.
У мітингу беруть участь представники ФОПів з усієї України. Вони, я і раніше, вимагають скасування касових апаратів, а також заборону локдауну, оскільки вважають, що карантин має бути справедливим для всіх.
Під парламент уже стягнули сотні силовиків, які стежать за ситуацією. По периметру – посилений режим охорони. Рух по вулиці Грушевського перекрито.
Нагадаємо, сьогодні Рада розглядатиме у другому читанні проєкт бюджету України на 2021 рік.