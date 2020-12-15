Під Радою почався масштабний мітинг ФОПів: рух перекрито, стягнуто силовиків (фото, відео)

15 груд. 2020
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Сьогодні, 15 грудня, під будівлею Верховної Ради знову зібралися мітингарі – представники бізнесу,які відстоюють свої права на роботу і заробіток. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Depo.ua.

У мітингу беруть участь представники ФОПів з усієї України. Вони, я і раніше, вимагають скасування касових апаратів, а також заборону локдауну, оскільки вважають, що карантин має бути справедливим для всіх.

Під парламент уже стягнули сотні силовиків, які стежать за ситуацією. По периметру – посилений режим охорони. Рух по вулиці Грушевського перекрито.

Нагадаємо, сьогодні Рада розглядатиме у другому читанні проєкт бюджету України на 2021 рік.

Джерело фото

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Автор: NNS - Національна служба новин

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