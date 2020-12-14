Із Києва до Авдіївки курсуватиме щоденний поїзд

14 груд. 2020
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Із Києва до Авдіївки та у зворотному напрямку щоденно курсуватиме поїзд. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, передає NNS.

Як зазначив міністр, раніше цей поїзд прямував лише до станції Покровськ, тепер маршрут продовжено.

У складі поїзда — купейні та плацкартні вагони. Тепер він зупинятиметься, зокрема, на станціях:

  • Миронівка,
  • імені Тараса Шевченка,
  • Знам’янка,
  • Олександрія,
  • П’ятихатки,
  • Дніпро-Головний,
  • Синельникове-2,
  • Покровськ,
  • Очеретине,
  • Авдіївка.

Також повідомляється, що перший поїзд до Авдіївки відправився із Києва 13 грудня о 19.19.

Раніше ми писали: Укрзалізниця змінює колір вагонів (фото)

Фото: Владислав Криклій/Telegram

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Автор: Маруся Оффон

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