Із Києва до Авдіївки курсуватиме щоденний поїзд

Завантажте мобільний додаток сайту

Із Києва до Авдіївки та у зворотному напрямку щоденно курсуватиме поїзд. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, передає NNS.

Як зазначив міністр, раніше цей поїзд прямував лише до станції Покровськ, тепер маршрут продовжено.

У складі поїзда — купейні та плацкартні вагони. Тепер він зупинятиметься, зокрема, на станціях:

Миронівка,

імені Тараса Шевченка,

Знам’янка,

Олександрія,

П’ятихатки,

Дніпро-Головний,

Синельникове-2,

Покровськ,

Очеретине,

Авдіївка.

Також повідомляється, що перший поїзд до Авдіївки відправився із Києва 13 грудня о 19.19.

Раніше ми писали: Укрзалізниця змінює колір вагонів (фото)

Фото: Владислав Криклій/Telegram

Щоб оперативно отримувати найважливіші новини України і світу, підписуйтесь на наш Телеграм