Із Києва до Авдіївки курсуватиме щоденний поїзд

- 14 груд. 2020
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Із Києва до Авдіївки та у зворотному напрямку щоденно курсуватиме поїзд. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, передає NNS.
Як зазначив міністр, раніше цей поїзд прямував лише до станції Покровськ, тепер маршрут продовжено.
У складі поїзда — купейні та плацкартні вагони. Тепер він зупинятиметься, зокрема, на станціях:
- Миронівка,
- імені Тараса Шевченка,
- Знам’янка,
- Олександрія,
- П’ятихатки,
- Дніпро-Головний,
- Синельникове-2,
- Покровськ,
- Очеретине,
- Авдіївка.
Також повідомляється, що перший поїзд до Авдіївки відправився із Києва 13 грудня о 19.19.
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Фото: Владислав Криклій/Telegram
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