Чорнобильський заповідник увійшов до переліку природоохоронних зон світу

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додали до Світової бази природоохоронних територій (WDPA).

Про це повідомили на сайті заповідника, пише Громадське, інформує NNS.

У грудневому оновленні Світової бази український біосферний заповідник додали до переліку природоохоронних територій.

«Внесення Чорнобильського заповідника в цю базу — надзвичайно важлива подія не лише для заповідника, а й усієї України. Адже вона наближає нашу державу до виконання міжнародних зобов’язань, взятих нею у сфері охорони довкілля»,

ㅡ йдеться у заяві.

Окрім того, як зазначають у заповіднику, багато платформ включають WDPA для надання інтегрованої інформації різноманітним користувачам, як-от підприємства та уряди у різних секторах, зокрема у гірничодобувній, нафтогазовій та фінансовій галузях. Відтепер WDPA надаватиме інформацію і про Чорнобильський заповідник.

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А що це за база?

Світова база даних про заповідні/природоохоронні території — найповніша глобальна база даних про наземні та морські заповідні території. Це спільний проєкт Програми ООН з охорони навколишнього середовища та Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), яким керує Всесвітній центр моніторингу заповідання природоохоронної програми ООН у співпраці з урядами, неурядовими організаціями та науковими установами.