Откуда взялась фраза "Депутат – слуга народа" в СССР: появилось пояснение

- 12 груд. 2020
- Перегляди: 268
Завантажте мобільний додаток сайту
Ровно 83 года назад, 11 декабря 1937 года, генсекретарь СССР Иосиф Сталин произнес фразу, которая впоследствии стала крылатой. "Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет", – сказал он, выступая с речью на предвыборном митинге одного из округов Москвы (в 1937 году Сталин был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР).
Впоследствии слова "Депутат – слуга народа" растиражировала советская пропаганда, что доказывают агитационные плакаты 50-х годов.
Уже в наше время, в июле 2019 года об этом обстоятельстве напомнил руководитель Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, отметив, что именно советский диктатор был автором лозунга, который в предвыборной гонке активно использовала партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского.
Примечательно, что один из плакатов, на которых акцентировал внимание Вятрович, в 1954 году нарисовал однофамилец нынешнего президента Украины художник Борис Зеленский.
Как известно, в 1937 году состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР. Это было предусмотрено конституцией, принятой за год до этого, в 1936 году.
Кроме того, что депутат должен быть слугой народа, Сталин также в своей речи 11 декабря 1937 года заявил, что "свернувшего с дороги" избранника граждане имеют право "прокатить на вороных". Между тем, 1937 и 1938 годы стали периодом самых массовых в СССР репрессий, который вошел в историю под названием "Большой террор".