В Україні почнуть тестувати на ковід усіх людей з ознаками ГРВІ - Степанов

В Україні почнуть тестувати на COVID-19 всіх людей, які матимуть симптоми респіраторних захворювань, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - повідомляє NNS , посилаючись на НВ.

Відповідну заяву Степанов зробив сьогодні, 12 грудня, під час онлайн-брифінгу.

«Я підписав відповідний наказ, а до цього дав доручення, щоби ми суттєво розширили перелік осіб, яких ми тестуватимемо — підкреслюю — безкоштовно, щоби збільшити кількість тестувань. Тепер все, що стосується тестування, ПЛР-діагностики, розповсюджується на всіх людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі»,

— розповів Степанов.

За словами чиновника, зараз державні лабораторії не завантажені на 100%, оскільки менше українців стали звертатися за тестуванням.

Крім ПЛР-діагностики, людей з симптомами ГРЗ тестуватимуть за допомогою 15-хвилинних експрес-тестів на наявність антигенів до коронавірусу, пояснив очільник МОЗ. Водночас експрес-тести з позитивним результатом все одно необхідно підтверджувати ПЛР-тестами.