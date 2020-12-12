Умер известный актер Валентин Гафт

Умер известный советский и российский актер Валентин Гафт. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщил московский театр "Современник", передает NNS со ссылкой на КП.

Информацию о смерти артиста подтвердила его супруга Ольга Остроумова. По ее словам, причиной смерти стал инсульт, после которого актер восстанавливался несколько лет.

Известный театральный режиссер, поэт и писатель успел запомниться по ролям в картинах "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975), "Гараж" (1979), "О бедном гусаре замолвите слово" (1980), "Черная курица, или Подземные жители" (1980), "Визит к Минотавру" (сериал) (1987), "Небеса обетованные" (1991) и многим другим.

В марте 2014 года подпись Гафта появилась под обращением деятелей российской культуры против политики президента России Владимира Путина по отношению к Украине. В 2015 году Министерство культуры Украины включило его в "белый" список артистов, но в том же году актер назвал себя "путинцем", после чего был включен в "черный" список.

СПРАВКА

Валентин Гафт родился в Москве в еврейской семье, приехавшей из Прилук (город в Черниговской области). В школе играл в школьных спектаклях. Поступать в театральное училище решил тайком и подал документы сразу в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. Случайно, за два дня до экзаменов, встретил на улице знаменитого актера Сергея Столярова и попросил "прослушать" его. Столяров не отказал и даже помог советами. В Щукинском училище Валентин Гафт прошел первый тур, но не прошел второй. Но в МХАТ поступил с первой попытки, в 1957 году окончил ее. Дебютировал на сцене Театра имени Моссовета, а затем перешел в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной). Впервые появился в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте" (в роли одного из эпизодических персонажей - убийцы). Пользовался большой популярностью в ролях "кинозлодеев", обладая ярко выраженной отрицательной харизмой. 4 декабря 2017 года был госпитализирован после неудачного падения, 15 декабря его прооперировали. 6 августа 2019 года актер попал в больницу с инсультом левого полушария головного мозга, затем был переведен в реабилитационный центр. Гафт был женат несколько раз. Первой супругой была манекенщица Елена Изергина, второй - балерина Инна Елисеева, у которой родилась дочь Ольга. После пара развелась, а их дочь Ольга Елисеева покончила жизнь самоубийством 24 августа 2002 года. С 1996 года актер женат на коллеге - Ольге Остроумовой. У актера есть внебрачный сын - Вадим Никитин (родился в 1971 году).

Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря, сообщил РБК источник, близкий к театральному сообществу. «Это еще не окончательная информация, завтра после обеда будет совещание в театре и примут решение», — сказал он.