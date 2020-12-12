Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 грудня

12 груд. 2020
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Станом на 12 грудня 2020 року за минулу добу в Україні зафіксували 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 001 особа;
  • летальних випадків – 243;
  • одужало – 13 653 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 885 039 осіб;
  • одужало – 494 001 особа;
  • летальних випадків – 14 998;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 90 013 випадків;
  • Вінницька область – 19 680 випадків;
  • Волинська область – 27 852 випадки;
  • Дніпропетровська область – 48 365 випадків;
  • Донецька область – 29 031 випадок;
  • Житомирська область – 33 714 випадків;
  • Закарпатська область – 25 883 випадки;
  • Запорізька область – 41 460 випадків;
  • Івано-Франківська область – 40 484 випадки;
  • Київська область – 47 783 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 059 випадків;
  • Луганська область – 7 705 випадків;
  • Львівська область – 53 299 випадків;
  • Миколаївська область – 23 479 випадків;
  • Одеська область – 57 071 випадок;
  • Полтавська область – 28 811 випадків;
  • Рівненська область – 35 900 випадків;
  • Сумська область – 35 327 випадків;
  • Тернопільська область – 30 964 випадки;
  • Харківська область – 61 985 випадків;
  • Херсонська область – 13 723 випадки;
  • Хмельницька область – 34 417 випадків;
  • Черкаська область – 30 784 випадки;
  • Чернівецька область – 36 496 випадків;
  • Чернігівська область – 23 754 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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