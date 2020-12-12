Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 грудня

- 12 груд. 2020
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Станом на 12 грудня 2020 року за минулу добу в Україні зафіксували 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 001 особа;
- летальних випадків – 243;
- одужало – 13 653 особи;
- здійснено тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 885 039 осіб;
- одужало – 494 001 особа;
- летальних випадків – 14 998;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 90 013 випадків;
- Вінницька область – 19 680 випадків;
- Волинська область – 27 852 випадки;
- Дніпропетровська область – 48 365 випадків;
- Донецька область – 29 031 випадок;
- Житомирська область – 33 714 випадків;
- Закарпатська область – 25 883 випадки;
- Запорізька область – 41 460 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 484 випадки;
- Київська область – 47 783 випадки;
- Кіровоградська область – 7 059 випадків;
- Луганська область – 7 705 випадків;
- Львівська область – 53 299 випадків;
- Миколаївська область – 23 479 випадків;
- Одеська область – 57 071 випадок;
- Полтавська область – 28 811 випадків;
- Рівненська область – 35 900 випадків;
- Сумська область – 35 327 випадків;
- Тернопільська область – 30 964 випадки;
- Харківська область – 61 985 випадків;
- Херсонська область – 13 723 випадки;
- Хмельницька область – 34 417 випадків;
- Черкаська область – 30 784 випадки;
- Чернівецька область – 36 496 випадків;
- Чернігівська область – 23 754 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.