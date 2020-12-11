Техосмотр в Украине: проверять автомобили будут прямо на дорогах

У украинских автомобилистов осталось мало времени, чтобы высказать свое мнение про законопроект, который предусматривает введение в Украине обязательного техосмотра легковых автомобилей. Обсуждение документа на сайте Мининфраструктуры закончится 31 декабря 2020 года.

Это уже вторая редакция законопроекта. В него внесены предложения и замечания, которые принимали в течение года, сообщает NNS со ссылкой на Тудей.

После введения обязательного техосмотра автомобилистам придется проходить его каждые два года. Исключение предлагают сделать для авто в возрасте до четырех лет.

Обязательный техосмотр нужно будет проходить при перерегистрации автомобиля при смене собственника, переоборудовании, после ДТП, в результате которого были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения, а также, если при придорожной проверке обнаружили нарушения, которые стали причиной запрета или ограничения движения.

Кстати, про придорожную проверку. Законопроект предусматривает проведение придорожной технической проверки автомобилей и других транспортных средств.

Причем, для её проведения право останавливать автомобили предлагается дать не только полиции, но и должностным лицам центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте. Если выявят нарушения, то проверяющие смогут запретить пользоваться автомобилем.

Водитель будет обязан выполнять распоряжения проверяющих лиц и по требованию предъявлять для проверки соответствующие документы, а также предоставить для придорожной проверки свое транспортное средство.

Штраф за несвоевременный техосмотр составит сто необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас это 1700 гривен.