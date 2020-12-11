Шістьох виробників "молочки" оштрафували за несправжнє масло та сир

Антимонопольний комітет оштрафував шістьох виробників молочної продукції загалом на понад 111,5 млн грн. Під час перевіки експерти виявили, що підприємства виготовляли суміші з невідомим складом або рослинними жирами, а називали це «маслом» чи «твердим сиром».

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, інформує Громадське, передає NNS.

Там зазначили, що такі «немасло» та «несир», окрім магазинів та ринків, могли потрапляти у школи, дитсадки, інтернати, лікарні, пансіонати та університети. Водночас ця продукція могла навіть становити загрозу для здоров’я людей, кажуть в АМКУ.

«На жаль, для деяких виробників пріоритетом у діяльності є можливість здобути переваги перед іншими конкурентами та бажання збільшити свій дохід. Через це вони заплющують очі на порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, проявляють неповагу до споживача»,

— йдеться у повідомленні.

Відтак штрафи наклали на:

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (Хмельницька обл.) — майже 85 млн грн;

ТОВ «Деражнянський молочний завод» (Хмельницька обл.) — 9,5 млн грн;

ТОВ «Вівальді Д» (Дніпропетровська обл.) — 7 млн грн;

ТОВ «Інтер-мол» (Дніпропетровська обл.) — 4 млн грн;

ТОВ «ОМПК «Славія» (Сумська обл.) — 3,5 млн грн;

ТОВ «Іва-арт» (Івано-Франківська обл.) — 2,8 млн грн.

У АМКУ також зазначили, що деякі з цих виробників вдаються до виготовлення неякісної продукції не вперше.

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У чому порушення

За законом, вершкове масло та твердий сир є традиційними молочними продуктами, до складу яких не можуть входити жири та білки немолочного походження. При наявності будь-яких інших жирів, крім молочних, така продукція вже не може називатися ані «сиром», ані «маслом». Відтак, називаючи свою продукцію так, виробники обманювали споживача.