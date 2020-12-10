Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 грудня

В Україні станом на 10 грудня зафіксовано 13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 993 особи;

летальних випадків – 266;

одужало – 13 903 особи;

здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 858 714 осіб;

одужало – 465 021 особа;

летальних випадків – 14 470;

проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.

За останню добу найбільша кількість

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 86 437 випадків;

Вінницька область – 19 206 випадків;

Волинська область – 27 194 випадки;

Дніпропетровська область – 46 891 випадок;

Донецька область – 27 678 випадків;

Житомирська область – 32 987 випадків;

Закарпатська область – 25 344 випадки;

Запорізька область – 39 758 випадків;

Івано-Франківська область – 40 007 випадків;

Київська область – 46 211 випадків;

Кіровоградська область – 6 744 випадки;

Луганська область – 7 436 випадків;

Львівська область – 51 915 випадків;

Миколаївська область – 22 621 випадок;

Одеська область – 54 840 випадків;

Полтавська область – 27 772 випадки;

Рівненська область – 35 034 випадки;

Сумська область – 34 611 випадків;

Тернопільська область – 30 462 випадки;

Харківська область – 60 992 випадки;

Херсонська область – 13 039 випадків;

Хмельницька область – 33 426 випадків;

Черкаська область – 29 449 випадків;

Чернівецька область – 36 044 випадки;

Чернігівська область – 22 616 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.