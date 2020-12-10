Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 грудня

10 груд. 2020
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В Україні станом на 10 грудня зафіксовано 13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 993 особи;
  • летальних випадків – 266;
  • одужало – 13 903 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 858 714 осіб;
  • одужало – 465 021 особа;
  • летальних випадків – 14 470;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.

За останню добу найбільша кількість

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 86 437 випадків;
  • Вінницька область – 19 206 випадків;
  • Волинська область – 27 194 випадки;
  • Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
  • Донецька область – 27 678 випадків;
  • Житомирська область – 32 987 випадків;
  • Закарпатська область – 25 344 випадки;
  • Запорізька область – 39 758 випадків;
  • Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
  • Київська область – 46 211 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 744 випадки;
  • Луганська область – 7 436 випадків;
  • Львівська область – 51 915 випадків;
  • Миколаївська область – 22 621 випадок;
  • Одеська область – 54 840 випадків;
  • Полтавська область – 27 772 випадки;
  • Рівненська область – 35 034 випадки;
  • Сумська область – 34 611 випадків;
  • Тернопільська область – 30 462 випадки;
  • Харківська область – 60 992 випадки;
  • Херсонська область – 13 039 випадків;
  • Хмельницька область – 33 426 випадків;
  • Черкаська область – 29 449 випадків;
  • Чернівецька область – 36 044 випадки;
  • Чернігівська область – 22 616 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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