Режим роботи ресторанів та кафе у новорічну ніч та інші правила карантину, запропоновані Степановим

Про локдаун у січні, а також про карантинні заходи на свята під час засідання уряду 9 грудня розповів очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, - повідомляє NNS , посилаючись на Ракурс.

Ми пропонуємо прийняти нову постанову (щодо карантину і боротьби з коронавірусною інфекцією — ред.) і продовжити відповідні карантинні обмеження, карантин на території України до 28 лютого 2021 року. Окрім цього, обов’язково продовжити режим надзвичайної ситуації, яка в нас діє, також до 28 лютого,

— зазначив 9 грудня на засіданні Кабміну Степанов.

За словами міністра, обмеження, які пропонує МОЗ, відповідають сьогоднішнім обмеженням помаранчевої зони, які діють на території України. Разом з тим, Степанов назвав зміни, які стосуються карантину.

Зокрема, щодо роботи закладів харчування, які зараз працюють до 22.00 — продовжити їхній графік до 23.00 із забороною проведення розрахункових операцій після 22.00.

Жорсткий карантин триватиме з 8 січня по 25 січня — загалом 16 днів. Також в новорічну ніч ми пропонуємо дозволити працювати закладам харчування до 01.00,

— пояснив чиновник.

Карантин передбачає:

режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року;

роботу закладів харчування до 23.00 із забороною розрахунків після 22.00 (до 8 січня)

Під час січневого локдауну забороняється:

робота закладів освіти (школи і виші переходять на дистанційне навчання, комунальні заклади також працюватимуть дистанційно), культури, розважальних закладів;

проведення масових заходів;

робота непродовольчих ринків і магазинів;

проведення різдвяних ярмарок після 8 січня;

робота закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.

Локдаун у січні — що дозволено:

курсуватиме транспорт;

працюватимуть дитячі садочки;

професійні команди зможуть займатися в залах;

в новорічну ніч дозволять працювати закладам до 01.00;

салони краси зможуть обслуговувати клієнтів за попереднім записом.

Члени Кабміну одноголосно схвалили запропонований Степановим план, проте взяли один день на доопрацювання можливих неточностей. Тож остаточно затвердять карантинні заходи на грудень, січень і лютий, вірогідно, завтра, 10 грудня.