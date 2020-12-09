Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 грудня

09 груд. 2020
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В Україні станом на 9 грудня знову одужало від коронавірусу більше людей, ніж захворіло. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За минулу добу, 8 грудня, зафіксовано 12 585 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 281 особа;
  • летальних випадків – 276;
  • одужало – 14 554 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 845 343 особи;
  • одужало – 451 118 осіб;
  • летальних випадків – 14 204;
  • проведено ПЛР-тестувань – 487 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 84 538 випадків;
  • Вінницька область – 18 988 випадків;
  • Волинська область – 26 832 випадки;
  • Дніпропетровська область – 46 056 випадків;
  • Донецька область – 27 044 випадки;
  • Житомирська область – 32 498 випадків;
  • Закарпатська область – 25 029 випадків;
  • Запорізька область – 38 698 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 730 випадків;
  • Київська область – 45 497 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 524 випадки;
  • Луганська область – 7 275 випадків;
  • Львівська область – 51 375 випадків;
  • Миколаївська область – 22 127 випадків;
  • Одеська область – 54 123 випадки;
  • Полтавська область – 27 222 випадки;
  • Рівненська область – 34 578 випадків;
  • Сумська область – 34 226 випадків;
  • Тернопільська область – 30 203 випадки;
  • Харківська область – 60 273 випадки;
  • Херсонська область – 12 826 випадків;
  • Хмельницька область – 32 960 випадків;
  • Черкаська область – 28 728 випадків;
  • Чернівецька область – 35 826 випадків;
  • Чернігівська область – 22 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Екатерина Андрус

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