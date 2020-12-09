Українських військових на передовій озброять рушницями для боротьби з безпілотниками - Хомчак

Українські військові на передовій найближчим часом отримають радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для боротьби з безпілотниками бойовиків.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв’ю «АрміяInform», передає Громадське, інформує NNS.

Від кого саме отримають таку зброю, він не уточнив.

«Шкода, що нині про масове переозброєння війська, про повне переозброєння бригад, на жаль, ще не йдеться. І такий стан справ точно не відповідає запиту українського суспільства»,

— каже Хомчак.

Безпілотники бойовиків

Українці військові регулярно повідомляють про використання безпілотників бойовиками. Вони застосовують їх як для розвідки, так і для нападу на позиції ЗСУ. Наприклад, у листопаді поблизу Попасної з дрона скинули осколкові гранати ВОГ-17. Від підриву однієї з них поранило українського військового.

Регулярно у штабі ООС повідомляють, що безпілотники бойовиків їм вдається збивати. Однак спеціального озброєння для цього в українських військових поки немає.