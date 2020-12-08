"Це яйце": Верещук, Арахамія та телеканал ZIK отримали антипремію за сексизм

У Києві вдруге вручили антипремію «Це яйце» у двох категоріях: «Сексистське висловлювання» та «Сексистський матеріал». «Переможцями» стали українські політики та посадовці.

Про це повідомляє Українська гельсінська спілка з прав людини, передає Громадське, інформує NNS.

У номінації «Сексистське висловлювання» аж четверо переможців. Очільник партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко та очільник фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія потрапили у сексистський скандал, коли у Миколаєві назвали колегу «робочою бабою, як корабельна сосна».

Так, вони обговорювали політикиню Тетяну Домбровську. Згодом Корнієнко вибачився за свої слова.

Кандидат на посаду мера Одеси Євген Червоненко отримав антипремію за образу депутатки від «Слуги Народу» Галини Янченко. На одному з ток-шоу він сказав: «Ваш рівень — навчитися правильно, здвинувши ноги, сидіти на ток-шоу, дівчино». Після цього політикиня покинула студію.

Також експерти відзначили начальника Центру соцслужб для сім’ї, дітей та молоді в Кривому Розі Павло Дабіжа. Він у коментарі до допису депутатки Криворізької міської ради від об’єднання «Самопоміч» Людмили Бурман засумнівався у необхідності надавати виборче право жінкам.

«Найбільше зло — це допустити жінок і дітей до ухвалення важливих рішень, наприклад до голосування, який би вигляд не мали ці люди. Саме тому загальне виборче право і рівність чоловіків і жінок — це нісенітниця»,

— написав він.

Наразі коментар видалили.

Номінація «Сексистський матеріал»

Тут теж четверо переможців. Телеканал «ZIK» влаштував опитування, чи справжні груди у колишньої заступниці міністра інфраструктури Олександри Клітіної після того, як вона повідомила про створення своєї партії «Україна проти корупції». Відеозвернення експосадовиця записала у купальнику.

«Новини Черкащини» та «Таблоїд 18000» відзначилися применшенням ролі жінки у заголовках: «Дружина письменника з Черкас отримала нагороду за найкращу режисуру на американському кінофестивалі» та «Дружина письменника з Черкас отримала нагороду за найкращу режисуру».

Ідеться про перемогу української режисерки Ірини Цілик на кінофестивалі Sundance.

Видання «Гал-інфо» опублікувало матеріал про кандидатку від партії «Удар» Оксану Юринець у рубриці «Портрет кандидата». Політикиню зобразили з великими губами та нарощеними нігтями. Натомість її опонента Ігоря Зінкевича це ж видання показало карикатурно, але як ділового чоловіка.

Спецпремію отримала народна депутатка від «Слуги Народу» та екскандидатка у мери Києва Ірина Верещук. В інтерв'ю Дмитру Гордону вона сказала: «Коли я чую про ці “феміністичні рухи”, кажу їм: “В армію. І все стане на свої місця”».

Координаторка проєкту #вибориБЕЗсексизму Ірина Тишко пояснила, що Верещук таким чином продемонструвала внутрішню мізогінію. Зазначимо, що в Збройних силах України проходять службу і працюють понад 58 тисяч жінок.