Киевстар запустил услугу, которая поможет защититься от мошенников

Оператор мобильной связи Киевстар запустил для банков и микрофинансовых организаций (МФО) услугу проверки данных о замене сим-карт предоплаченной связи SIM Check.

Об этом он сообщил на своем сайте.

Оператор отметил, что новая услуга предназначена для обеспечения дополнительной защиты граждан от мошенников.

При помощи специального ПО банки и МФО будут получать от Киевстара данные в режиме реального времени. Они будут направлять оператору запрос по телефонным номерам, по которым происходит оформление кредита либо другая финансовая операция.

Киевстар будет осуществлять проверку, делался ли перевыпуск сим-карты по этому номеру и, если да, когда.

Зная информацию о смене сим-карт, МФО и банки смогут выявлять мошенников и предотвращать похищение денег их клиентов.

Киевстар отметил, что не нарушает законодательство и не осуществляет передачу данных об абонентах третьим лицам, а предоставляет финансовым организациям только сведения о смены сим-карты.

Цена услуги SIM Check зависит от числа обращений за информацией, от размера и типа бизнеса — нет.