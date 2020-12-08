Wizz Air відновлює авіарейси з України

Угорський лоукостер Wizz Air поновлює низку авіарейсів з України. Про це з посиланням на пресслужбу авіакомпанії повідомляє Укрінформ, передає NNS.

"Wizz Air оголошує про відновлення низки рейсів з та до українських міст. Відтак, пасажири мають нагоду забронювати квитки на довгоочікувані рейси з Києва, Львова та Харкова до міст у Польщі, Німеччині, Австрії, Данії, Естонії, Угорщині, Італії, Португалії, Словаччини та Литви",

- йдеться у повідомленні.

У грудні 2020 року Wizz Air відновлює перельоти з Києва до Копенгагена, Пардубіце, Біллунна, Відня, Кракова, Лісабона, Гамбурга, Будапешта, Неаполя, Познані, Братислави, Катовіце; зі Львова до Берліна, Щецина, Братислави, Пардубіце, Вільнюса, а також з Харкова до Кракова, Дортмунда, Відня, Гданська та Вроцлава.

"Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити ту чи іншу країну зі списку "зеленої" зони. У такому разі виконання цих перельотів буде відкладено відповідно",

- зауважили в компанії.

Якщо авіакомпанія буде змушена скасувати рейс, клієнти, бронювання яких зазнали змін, автоматично отримують 120-відсоткову компенсацію від початкового тарифу, нарахованого як WIZZ-кредит, яким можна скористатися впродовж 24 місяців з моменту скасування рейсу.

Пасажири також можуть обрати грошове відшкодування - Wizz Air зобов'язується надати його впродовж 30 днів з моменту отримання запиту на компенсацію тим самим методом, яким було здійснено оплату.

Пасажири, які забронювали квитки через турфірми, мають звернутися до них із запитом про відшкодування.