Що українці шукали в Google у 2020 році

08 груд. 2020
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У Google проаналізували пошукові запити українців за 2020 рік та представили рейтинг найпопулярніших запитів. Про це пише УП Життя, передає NNS.

Зазанчається, що цьогоріч українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом.

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став "Коронавирус".

Також до першої десятки увійшли запити:

  1. Коронавирус
  2. Коронавирус рекомендации
  3. Выборы в США
  4. Google Classroom
  5. Симптомы коронавируса
  6. На урок
  7. Холостячка
  8. Праздники 2020
  9. Карантин в Украине
  10. Zoom

У 2020 році користувачі також задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом:
  • що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; 
  • як пошити маску;
  • як зробити антисептик для рук; 
  • як лікувати коронавірус;
  • як повернути нюх.

Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж. 

А також українців хвилювало як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про таких особистостей:
  • ✔️ Алексей Навальный
  • ✔️ Джо Байден
  • ✔️ Александр Лукашенко
  • ✔️ Михаил Ефремов
  • ✔️ Ким Чен Ын
  • ✔️ Артем Дзюба
  • ✔️ Дональд Трамп
  • ✔️ Геннадий Кернес
  • ✔️ Моргенштерн
  • ✔️ Билли Айлиш

Серед людей, які покинули нас у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михаїла Жванецького.

В категорії "Фільми" в 2020 році українці найчастіше шукали в Google фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараза".

Більшу частину місць в першій десятці зайняли продовження популярних фільмів:
  • "Чаклунка: Повелителька темряви",
  • "Після сварки",
  • анімація "Крижане серце 2",
  • українська комедія "Скажене весілля 2".
  • Також українців цікавила оскароносна корейська драма "Паразити".

Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка".

Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша" і фентезі "Відьмак".

"Покупкою року" в Україні стали медичні маски, крім того українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.

У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки".

В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".

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Автор: Маруся Оффон

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