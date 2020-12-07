Зимние каникулы в школах собираются продлить

Министр здравоохранения Максим Степанов предложил правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Если это произойдет, то школы на этот период перейдут в дистанционный режим.

Пока что, согласно рекомендациям Министерства образования и науки, зимние каникулы у украинских школьников будут длиться с 25 декабря по 10 января, передает NNS со ссылкой на Тудей.

В среду, 9 декабря, Кабмин представит окончательный карантинный план. Несмотря на это, местные власти самостоятельно принимают решения по поводу работы школ, детсадов и других субъектов. Эпидемиологическая ситуация в регионах разная, в зависимости от этого школы либо переводят, либо не переводят на дистанционное обучение и сокращают ученикам каникулы. Например, в Ровно решили компенсировать школьникам длинные осенние каникулы, и зимние каникулы начнутся в городе 31 декабря.

Существуют нормы, по которым школа или детский сад обязательно закрываются на карантин. Это происходит в случае, если на самоизоляции из-за контакта с больным на COVID-19 находится более половины учеников и персонала учебного заведения. Тогда все переводятся на дистанционное обучение.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что Кабмин не планирует полностью закрывать детские сады и школы в период локдауна, поэтому родителям не придется во время карантина оставлять дошкольников и школьников одних дома, уходя на работу.