Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 грудня

- 07 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 7 грудня 2020 року — 821 тисячя 947 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 037 осіб;
- летальних випадків – 145;
- одужало – 5 123 особи;
- здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).
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За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 821 947 осіб;
- одужало – 423 704 особи;
- летальних випадків – 13 733;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.
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Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 81 335 випадків;
- Вінницька область – 18 714 випадків;
- Волинська область – 26 211 випадків;
- Дніпропетровська область – 45 040 випадків;
- Донецька область – 25 792 випадки;
- Житомирська область – 32 318 випадків;
- Закарпатська область – 24 663 випадки;
- Запорізька область – 36 937 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 438 випадків;
- Київська область – 43 854 випадки;
- Кіровоградська область – 6 360 випадків;
- Луганська область – 7 088 випадків;
- Львівська область – 50 175 випадків;
- Миколаївська область – 21 429 випадків;
- Одеська область – 51 810 випадків;
- Полтавська область – 25 655 випадків;
- Рівненська область – 33 714 випадків;
- Сумська область – 33 658 випадків;
- Тернопільська область – 29 788 випадків;
- Харківська область – 59 393 випадки;
- Херсонська область – 12 159 випадків;
- Хмельницька область – 32 429 випадків;
- Черкаська область – 27 167 випадків;
- Чернівецька область – 35 378 випадків;
- Чернігівська область – 21 442 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують про три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.