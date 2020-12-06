Пенсионеры, работающие за границей, могут потерять украинские пенсии

В Украине часть пенсионеров может лишиться своих пенсий. Это может произойти, если в результате верификации, которую сейчас проводит Пенсионный фонд, будут обнаружены некоторые факты, сообщает NNS ссылаясь на today.ua

Закон "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании" называет минимум пять причин, которые могут позволить государству лишить пожилого человека его пенсии:

если будет обнаружена ошибка в фамилии;

если выплаты были назначены по фальшивым документам;

если пенсионер какое-то время проживал за границей;

если с пенсионной карты не снимали деньги в течении 6 месяцев;

если пенсионер является переселенцем и сменил место проживания.

Верификация пенсионеров Минфином начата еще несколько лет назад. Кроме того, периодически делает сверку своих подопечных и Пенсионный фонд. Если в результате этих проверок обнаружится, что пенсионер длительное время пребывает за границей, то его могут лишить выплат.

"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины",

- гласит закон.

Понятно, что большинство украинских пенсионеров, которые сейчас находятся за границей, оказались там не от хорошей жизни, а потому что украинской пенсии ни на что не хватает. Они вынуждены там работать, пока хватит сил. Здесь же, в Украине, они накапливают свою маленькую пенсию на тот случай, когда трудиться станет совсем невмоготу и придется вернуться доживать на родину. Однако теперь у них есть реальная угроза лишиться последующих выплат. Конституционность этой нормы закона, очевидно, никто не оспаривал.

Определить, где находится человек – в Украине или за границей, очень просто. Все перемещения фиксируются Государственной миграционной службой. Этой информацией легко могут воспользоваться Минфин и Пенсионный фонд.

"Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживание не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца",