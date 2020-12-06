Цены рванули вверх: во сколько обойдется новогодний стол

К каждому новогоднему застолью хорошая хозяйка готовится заранее, тщательно подбирая меню и продукты. Этот год, по понятным причинам, особенный, но это же не означает, что праздник отменяется, сообщает NNS . "Вести" разбирались, стоит ли сейчас бежать в магазины, на чем можно сэкономить и как подорожал салат оливье.

Овощи дешевеют, мясо дорожает

Есть хорошая новость. Как отмечают эксперты, в этом году новогодний стол, по сравнению с прошлым годом, подешевеет. И, прежде всего, за счет того, что сегодня на прилавках в достатке недорогих овощей — основные составляющие салатов и гарниров. Впрочем, в удешевлении экономисты видят тревожные симптомы.

"Товар, может, и хотели бы продать дороже, но не все готовы дороже купить. Например, борщовая группа подешевела, по сравнению с прошлым годом, а все потому, что люди стали беднее. В декабре цены на овощи тоже серьезно не изменятся — разве что повысятся на копейки",

— прогнозирует в разговоре с "Вестями" экономист Олег Пендзин.

Примерно такая же ситуация и с мясом — за год оно сильно не дорожало. А, по данным Национальной ассоциации производителей мяса и мясопродуктов "Укрмясо", курятина даже подешевела. Свинина и баранина остались в той же цене, что и в начале года, повысились цены на телятину, говядину и колбасные изделия.

Дальнейшее повышение цен ближе к Новому году возможно, уверяет глава ассоциации Владимир Попов. Причина — повышенный спрос, которого в течение года не было вовсе.

"Украинцы стали меньше есть мяса, если в 90-е на душу населения приходилось по 72 кг, то сейчас 32–34 кг в год. Цены на мясные изделия уже заоблачные, на колбасы, в частности",

— говорит Попов.

Уже сегодня в среднем, говядину продают по 150–200 гривен за кг, свинину — в пределах 150 гривен за кг. А ближе к празднику, если будет спрос, ценники могут прибавить как минимум 10%.

Рыба не ловится

Рыба и морепродукты, по мнению Олега Пендзина, существенно не должны измениться в цене к Новому году. Если, конечно, резко не изменится курс доллара. "Не секрет, что уже сейчас на ввозимый товар цена доллара — по 30 гривен", — объясняет Пендзин.

Но возникнут проблемы с красной икрой — неизменным атрибутом новогоднего стола. В двух крупнейших мировых регионах промысла красной икры — в России и на Аляске — фиксируется существенное снижение вылова лососевых, из-за чего деликатес уже дорожает в опте. Если в прошлом году за килограмм просили порядка 900 грн, то сейчас, по информации руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, оптовые цены икры горбуши достигают 1,4 тыс. грн. В прошлом году средняя баночка икры обходилась в 250 грн. В этом году, считают эксперты, баночки просто станут меньше.

"В прошлом году появился расширенный эксперимент: вместо классических маленьких баночек икры, к которым мы привыкли — 125 гр, — стали делать 90–95 гр. Потом появились баночки по 50 гр. Не исключаю, что наиболее популярными в этом году станут баночки по 50 гр. Люди не откажутся от икры совсем, но при этом станут гораздо меньше ее покупать. Статистика покажет, что люди по весу купили намного меньше",

— говорит нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В чем не будет дефицита, так это в сельди, которую берут для традиционной "шубы" — ее и много, и цена нормальная, подчеркивает Олег Пендзин.