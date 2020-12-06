Кількість випадків кронавірусу в Україні на 6 грудня

Станом на 6 грудня 2020 року кількість нових випадків коронавірусу в Україні складає 11 590 нових випадків за добу. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 127 осіб;

летальних випадків – 167;

одужало – 6 048 осіб;

здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 813 306 осіб;

одужало – 418 581 особа;

летальних випадків – 13 588;

проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 79 809 випадків;

Вінницька область – 18 587 випадків;

Волинська область – 26 019 випадків;

Дніпропетровська область – 44 080 випадків;

Донецька область – 25 547 випадків;

Житомирська область – 31 967 випадків;

Закарпатська область – 24 541 випадок;

Запорізька область – 36 539 випадків;

Івано-Франківська область – 39 373 випадки;

Київська область – 43 219 випадків;

Кіровоградська область – 6 254 випадки;

Луганська область – 7 027 випадків;

Львівська область – 49 831 випадок;

Миколаївська область – 21 144 випадки;

Одеська область – 51 148 випадків;

Полтавська область – 25 228 випадків;

Рівненська область – 33 508 випадків;

Сумська область – 33 181 випадок;

Тернопільська область – 29 594 випадки;

Харківська область – 59 285 випадків;

Херсонська область – 11 915 випадків;

Хмельницька область – 32 286 випадків;

Черкаська область – 26 809 випадків;

Чернівецька область – 35 152 випадки;

Чернігівська область – 21 263 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.