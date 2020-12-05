Що закриють під час локдауну у січні

Під час карантину, який Кабмін потенційно може запровадити з початку січня, можливо працюватимуть гірськолижні курорти, готелі та церкви. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Українську правду.

Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами 5 грудня. За словами Ляшка, гірськолижним курортам можуть дозволити працювати, щоб люди виїхали з мегаполісів. Готелям дозволять забезпечувати людей сніданками. Церкви працюватимуть з обмеженням одна людина на 5 квадратних метрів.

Громадський транспорт не закриватимуть. Як і під час весняного карантину, працюватимуть продуктові магазини.

Закрити планують школи, садочки, спортзали, ресторани та інші розважальні заклади. При цьому закладам харчування дозволять працювати на доставку і видачу замовлень.

Це попередній перелік обмежень, остаточне рішення уряд має ухвалити на засіданні 9 грудня.

За прогнозами МОЗ, тритижневий карантин у січні дозволить знизити кількість щоденних хворих приблизно до 6-8 тисяч на день.