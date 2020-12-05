"Напиши листа Святому Миколаю про закон твоєї мрії": у Раді оголосили конкурс для школярів та студентів

Освітній центр Верховної Ради оголосив онлайн-конкурс для школярів та студентів «Напиши листа Святому Миколаю про закон твоєї мрії». Про це NNS повідомляє з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

На конкурс Освітнього центру Верховної Ради України «Напиши листа Святому Миколаю про закон твоєї мрії» приймаються есе про законопроєкт, який автор хотів би запровадити.

Стати учасником конкурсу може школяр або студент.

Для цього потрібно зробити наступні кроки:

1. Особисто написати листа українською мовою, який має обов’язково розпочинатися зі слів: «Законопроєкт моєї мрії це…» (обсяг до 1500 символів).

2. В описі до листа вказати своє прізвище, ім’я, вік та назву закладу, де навчаєтесь.

3. Обов’язково позначити сторінку Освітнього центру через «@»: @Освітній Центр Верховної Ради України.

4. До опису додати хештеги: #Законмоєїмрії #ЛистдоСвМиколая #мійпарламент

5. Викласти лист-есе на своїй сторінці у Facebook.

Для наймолодших учасників або, у разі, якщо немає особистої сторінки у Facebook, дозволяється публікація листа на сторінці одного з батьків або на офіційній Facebook-сторінці навчального закладу дитини.

Есе необхідно опублікувати на Facebook-сторінці до 18 грудня (включно).

26 грудня у прямому ефірі будуть урочисто оголошені 7 переможців, які отримають пам’ятні подарунки.