10 компаній, які найбільше забруднювали довкілля пластиком в Україні - звіт 2020

The Coca-Cola Company, PepsiCo та АТБ стали цього року найбільшими забруднювачами України за кількістю пластикових відходів, які продукує компанія.

Про це йдеться у доповіді міжнародного руху Break Free from Plastic, який збирає дані про забруднення пластиковими упаковками від товарів різних брендів у 55 країнах світу, передає Громадське, інформує NNS.

В організації зазначають, що великі компанії перекладають відповідальність за забруднення та перероблення пластику на кінцевого споживача, тоді як самі створюють пакування, яке неможливо або економічно невигідно переробляти.

Тож волонтери вирішили створити бренд-аудит, у якому підраховують та документують бренди пластикових відходів, знайдених у всьому світі.

В Україні акцію Break Free from Plastic координували ГО Zero Waste Society та Zero Waste Alliance Ukraine.

За результатами українського бренд-аудиту найбільшими засмічувачами цього року стали компанії:

Coca-Cola (бренди Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuze Tea), АТБ («Своя лінія», «Розумний вибір») PepsiCo (Pepsi, Lipton, Sandora, Lays), Carlsberg («Львівське», «Квас Тарас», Somersby), IDS Borjomi Group («Моршинська», «Миргородська», Borjomi), Roshen (пакування від солодощів), Phillip Morris (Parliament, Marlboro, L&M), Оболонь («Оболонь», «Живчик», «Жигулівське») AB InBev Efes («Старий Мельник», «Чернігівське», Bud) Nestle («Торчин», «Артек», «Мівіна»).

Активісти вимагають від зазначених компаній розкрити, скільки одноразового пластику вони використовують, встановити чіткі цілі щодо зменшення використання пластику та змінити свої системи доставляння продуктів.

«Бізнеси мають вирішувати проблеми, які самі створюють, а споживачам слід обирати більш відповідальних виробників та закликати їх до змін»,

— заявила голова ГО Zero Waste Society та організаторка акції Анастасія Мартиненко.

Загалом такі аудити відбулись у 14 містах України: у Києві, Харкові, Львові, Сторожинецькій ОТГ (Чернівці), Маріуполі, Херсоні, Запоріжжі, Луцьку, Боярці, Нікополі, Марганці, Покровську (Донецька обл.) та в Київській області у с. Велика Снітинка і в с. Хотів.

Волонтери зібрали та проаналізували 6493 одиниць відходів від 1013 брендів. З них близько 20% подали на перероблення.