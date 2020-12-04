Випускників шкіл у 2021 році можуть звільнити від підсумкової атестації у формі ЗНО

Випускників, які 2021 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть звільнити від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Про це в коментарі Освіта.ua повідомив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає NNS.

За його словами, зважаючи на епідемічну ситуацію, в УЦОЯО було розроблено декілька моделей проведення ЗНО у 2021 році. Відповідно до деяких з них пропонується звільнення від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО здобувачів повної загальної середньої освіти.

Наразі в Центрі визначили пріоритетною модель, за якої державна підсумкова атестація для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, відбуватиметься за вибором випускника – або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема з використанням дистанційних технологій), або у формі ЗНО.

Водночас для осіб, які планують вступати до закладів вищої освіти, ЗНО буде проведено у встановлені терміни відповідно до визначених регламентів проведення тестування.

У разі ухвалення зазначеної моделі випускники, які виявлять бажання скласти ДПА в закладі освіти, мають подати відповідну заяву до свого закладу.

При цьому результати ДПА будуть встановлені всім випускникам, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

«У разі вибору зазначеної моделі зменшиться кількість учасників ЗНО з кожного предмета, а отже, і загальна кількість тестувань. Така ситуація пов‘язана з тим, що значна частина учасників тестування з числа учнів закладів вищої освіти і переважна більшість із числа учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти реєструється для участі в ЗНО виключно з метою проходження ДПА»,

– зазначив Валерій Бойко.

Окрім того, очільник Українського центру оцінювання якості освіти наголосив, що відповідно до чинного законодавства проходження ДПА за рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів має обов’язково здійснюватися у формі ЗНО, окрім випадків, визначених законодавством.

«У зв’язку з цим, у разі обрання такої моделі проведення ЗНО-2021, Верховна Рада має прийняти відповідні законодавчі зміни, які унормують можливість проведення у 2021 році ДПА за рівень повної загальної середньої освіти не лише у формі ЗНО»,

– підкреслив Валерій Бойко.

До розгляду цього питання парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій повернеться в першій половині березня, коли буде більше інформації про стан епідемічної ситуації в країні.

У разі позитивного рішення профільний комітет рекомендуватиме парламенту проєкт відповідних законодавчих змін.

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