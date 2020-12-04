Рада ухвалила законопроєкт про підтримку бізнесу на карантині

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає матеріальну підтримку бізнесу під час посилень карантину. За законопроєкт №4429 проголосували 297 депутатів, повідомляє Громадське, передає NNS.

Зокрема отримати 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави можуть застраховані особи — йдеться про Загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а там застраховані всі, хто працює офіційно. Також для отримання допомоги людина має втратити частину доходу через карантинні обмежувальні заходи, тобто якщо закрили місце робити або обмежили роботу закладу, де працює людина.

Така ж історія з фізичними особами-підприємцями (ФОП) — вони отримають допомогу, якщо втратили частину доходу через карантин, бо на їхню діяльність розповсюджуються запроваджені державою обмеження. Також закон скасовує стягнення плати за оренду державного й комунального майна для бізнесу, чия дільність була заборонена під час карантину.

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Документ передбачає одноразову матеріальну допомогу суб’єктам господарювання, якщо вони через карантин були змушені скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу працівників.

Розмір такої допомоги «визначається пропорційно робочому часу працівника, якого скорочено або заплановано скоротити, у тому числі через простій, та не може перевищувати восьми тисяч гривень на одного працівника».

Хто не зможе отримати допомогу?

Наймані працівники, за яких не нарахували ЄСВ за третій квартал 2020 року, а також ті, чия середня зарплата за місяць понад 30 тисяч гривень.

Також допомогу не зможуть отримати ФОПи, які зареєструвалися менш ніж три місяці тому та сплатили ЄСВ за менше ніж три місяці; наймані працівники, які є одночасно ФОПами; підприємці, які на час набрання чинності закону припинили діяльність.

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