Степанов розповів, чи буде у грудні локдаун

Міністерство охорони здоров'я України пропонуватиме уряду ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю на три тижні. Про це NNS повідомляє, посилаючись на УНІАН.

Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу сьогодні, 4 грудня.

"Наразі ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв'язку з COVID-19",

- сказав міністр.

За його словами, у зв'язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації все одно залишається на достатньо високому рівні, МОЗ бачить необхідність "збити цю хвилю розповсюдження COVID-19 і довести її до мінімально можливих цифр".

"Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми будемо пропонувати уряду, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, щоб досягти максимального ефекту повинна бути протягом трьох тижнів",

- сказав Степанов.

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