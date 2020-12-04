Шкода у 100 млн доларів: СБУ підозрює держзраду на Укроборонпромі

Служба безпеки України 3 грудня провела обшуки в приміщеннях державного концерну Укроборонпром і компанії-спецекспортера Укрспецекспорт, яка є учасником концерну. Співробітників запідозрили в державній зраді, яка, за попередніми оцінками, призвела до втрати державою приблизно 100 мільйонів доларів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, пише Громадське, пердає NNS.

Зазначається, що обшуки відбулися також в одній з іноземних структур. Провели їх у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Посадовців запідозрили в діях в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Слідство з'ясувало, що представники вітчизняного спецекспортера штучно залучали посередницьку іноземну структуру. Це загрожувало Україні втратою ринків озброєння в окремих країнах азійського регіону, гальмуванням чинних контрактів Укрспецекспорту, а також створенням перешкод для укладання нових зовнішньоекономічних контрактів.

За попередніми оцінками, нанесена шкода державним інтересам становить приблизно 100 мільйонів доларів.

Водночас в Укроборонпромі зазначили, що сприяють правоохоронцям і надають всю інформацію та документи в межах ухвали суду щодо обшуків.

Нагадуємо, 3 грудня президент Володимир Зеленський призначив новим генеральним директором державного концерну Укроборонпром Юрія Гусєва.