Кількість ліжок для пацієнтів з ковід в Україні: ситуація на 3 грудня

В Україні станом на 3 грудня зайняті 47,5% ліжок, виділених для пацієнтів з коронавірусним захворюванням. Найбільша навантаженість у Миколаївській, Чернігівській та Запорізькій областях. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Громадське, яке, в свою чергу, посилається на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з інформацією МОЗ, за останні 5 днів навантаженість на ліжка коливалась від 47% до 50%. Водночас у листопаді були заповнені понад половина місць для пацієнтів з COVID-19, в середньому 52% по Україні.

Наразі найбільше заповнених ліжок у Миколаївській (64,6%), Чернігівській (59,6%), Запорізькій (58,8%), Полтавській (57%) та Вінницькій (54,3%) областях.

Водночас найбільше вільних місць у Луганській області (там зайнято всього 26,3% ліжок) та Донецькій області (зайнято 35,5% ліжок).

Всього наразі в Україні для пацієнтів з коронавірусною хворобою виділені 58 532 ліжка (окрім дитячих).

Яка ситуація з COVID-19 в Україні?

Останніми тижнями в Україні щодоби фіксують від 10 до 16 тисяч інфікованих. На вихідних традиційно менша кількість виявлених випадків: тоді менше звертаються до лікарів, а отже, й медики дають менше направлень на тестування.

У МОЗ розробили алгоритм дій у разі погіршення ситуації згідно з чотирма рівнями небезпеки. Наразі Україна перейшла на другий рівень, який, зокрема, передбачає скасування планових операцій. Детальніше про чотири рівні тут.

Також після скасування дії «карантину вихідного дня» по всій території України як у вихідні, так і в будні будуть діяти обмеження «помаранчевої зони».

В Офісі президента та МОЗ очікують, що результати «карантину вихідного дня» будуть помітні на початку грудня, і вже тоді можна говорити про доцільність введення локдауну.

Водночас в уряді карантин на вихідних, який тривав 14-15, 21-22 та 28-29 листопада, вже вважають ефективним.