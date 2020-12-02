Діти загиблих військових харчуватимуться у закладах освіти безкоштовно

Президент Зеленський підписав закон щодо безкоштовного харчування у закладах освіти дітей загиблих і зниклих безвісти захисників України. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Офіс президента.

«Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України» № 978-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року»,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що законом підвищується рівень соціального захисту дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти чи померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

«Закон закріплює загальнообов’язкову норму, згідно з якою органи державної влади та місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні та комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної чи фахової передвищої освіти, мають забезпечувати безоплатним харчуванням дітей загиблих героїв»,

– йдеться у повідомленні.