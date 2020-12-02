Електронні сигарети будуть продавати по-новому: за що каратимуть

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В Україні електронні сигарети і рідини для них зрівняють зі звичайними тютюновими виробами. В результаті їх заборонять продавати неповнолітнім.

За порушення такого правила передбачили штрафи. Про це йдеться в законопроекті №3628, пишуть «Обозреватель» та РБК-Україна, передає NNS.

Нові правила ухвалили на засіданні Верховної Ради у другому читанні і в цілому 309 голосами 2 грудня.

"Починаючи з 2006 року вжито заходів щодо заборони реклами, просування і спонсорства тютюну, заборони куріння в громадських місцях... Однак виробниками тютюнових виробів пропонуються для споживачів нові продукти, які позиціонуються як менш шкідлива альтернатива традиційним сигаретам, зокрема електронні сигарети",

– йдеться в пояснювальній записці.

Кабінет міністрів пропонував заборонити продавати електронні сигарети тим українцям, які не досягли 18-річчя.

А до другого читання в документ внесли ще й заборону на продаж громадянам до 18 років тютюновмісних виробів для електричного нагріву.

У законі визначено, що це вироби з вмістом промислово обробленого тютюну, не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жвання, що використовуються для генерування аерозолю шляхом нагрівання тютюну електричним підігрівачем з електронним управлінням до температури, при якій не відбувається процесу горіння (згоряння) вироби і виділення тютюнового диму.

Розміри штрафів за порушення правил продажу електронних сигарет

У законі штрафом карається порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, використовуваними в них, тютюновмісними виробами для електричного нагріву.

Йдеться про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням місцевої влади, як такі, де роздрібна торгівля цими товарами заборонена. Також порушенням вважається і їх продаж особі, якій немає 18 років.

Порушення правил торгівлі цими товарами каратимуть штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 - 13600 гривень).

Торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, використовуваними в електронних сигаретах, тютюновмісними виробами для електричного нагріву з рук хочуть карати таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу цих товарів.

Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, її чекає адмінстягнення у розмірі від 800 до 1400 таких мінімумів (13 600 - 23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі.

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