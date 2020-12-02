Найпопулярніші вакансії в Україні з зарплатою від 15 тисяч

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В Україні серед популярних вакансій найвищі зарплати пропонують керівникам підприємств, менеджерам з продажу та водіям.

Про це йдеться в даних статистики work.ua, пише «Обозреватель», передає NNS.

При цьому найменше платять касирам, вантажникам і продавцям-консультантам. Зарплати на рівні середніх пропонують кухарям і бухгалтерам, трохи більше середнього заробляють менеджери по роботі з клієнтами.

Топ-вакансій:

Менеджер з продажу 17500 грн

Продавець-консультант 10000 грн

Водій 15000 грн

Бухгалтер 12500 грн

Адміністратор 10500 грн

Вантажник 10000 грн

Менеджер по роботі з клієнтами 15000 грн

Керіник 20000 грн

Кухар 12000 грн

Касир 9500 грн

Відзначимо, в Україні з 1 грудня підвищили прожитковий мінімум (ПМ). В результаті Кабмін зобов'язаний перерахувати і оклади для бюджетників. Так, мінімальний тарифний оклад не може бути нижчим, ніж підвищений ПМ.

Про це ми писали тут: В Україні зріс прожитковий мінімум: деталі

Тож, згідно із законом "Про оплату праці", Кабінет міністрів не може встановлювати першу тарифну ставку нижчу за ПМ. Зараз вона становить 2225 грн. А із січня 2021-го, після грудневого підвищення, буде не менш ніж 2270 грн.

Згідно з оцінками Кабінету міністрів, наступного року заробітні плати в Україні збільшаться на 12,1%. Водночас частину зростання "з'їсть" інфляція, яка може збільшитися до рекордних за кілька років 7,3%.