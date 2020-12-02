З 16 січня все обслуговування в Україні повинно бути державною мовою

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З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів повинна бути лише українська. Про це NNS нагадує, посилаючись на мовного омбудсмена Тараса Креміня.

Відповідно до статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою,

- написав Тарас Кремінь.

Він уточнив, що у супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, можна звертатися до Уповноваженого із захисту державної мови.

Адреса: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: kremin@kmu.gov.ua

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