Україна третя в Європі за кількістю нових випадків коронавірусу за добу

Завантажте мобільний додаток сайту

Станом на, 29 листопада, у світі зареєстрували 574 184 нові випадки коронавірусу, з них в Україні 12 978 тисяч. Про це свідчать дані сайту Worldometers, - повідомляє NNS , посилаючись на Прямий.

Згідно з даними центру у світі зафіксовано 62 692 506 випадків інфікування, з них 574 184 тільки за минулу добу, натомість вилікувалися від коронавірусу 43,3 млн осіб.

Крім того, згідно з даними сайту у п’ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Зокрема Україна посідає 17 місце у світовому рейтингу і восьме у Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає сьому позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – третю. Перед нашою державою виявилися Росія та Італія.

Раніше ми повідомляли: Цього року поліція отримала вдвічі більше заяв про домашнє насильство, ніж минулого