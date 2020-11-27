Віталій Кличко презентував іронічну книжку зі своїми смішними цитатами (фото)

- 27 лист. 2020
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Мер Києва Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат під назвою «Хто не чув, той побачить!», пише itc.ua, передає NNS.
Книжку видали в сучасному і зручному форматі, до неї увійшли 14 ілюстрованих найвідоміших цитат Віталія Кличка.
«Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми найвідомішими цитатами. Вона яскрава, весела і позитивна»,
— сказав Кличко під час онлайн-трансляції.
Також він додав, що вміє посміятися над собою:
«Скажу відверто, я – людина, яка вміє посміятися над собою. І не ображається на жарти на свою адресу. Ну, на справді смішні жарти. Я не про 95 квартал»
Мер пожартував, що книжка видана в такому форматі, що з неї неможливо вирвати сторінки, бо «з пісні слів не викинеш».
Книга випущена за власні гроші автора, тираж становить 3000 примірників. Ілюстрації створював художник Дмитро Кривонос.
«Це зараз невеликий лімітований тираж. В основному для подарунків. А частина книжок продаватиметься. Гроші від продажу книжки підуть у фонд «Майбутній Київ». Тож, я буду радий, якщо ця невелика ілюстрована книжка підійматиме настрій людям. Нам усім зараз не вистачає позитивних емоцій. Тож – посміхайтеся! Життя того варте!»,
— наголосив Віталій Кличко.
Також Кличко анонсував продовження книги із збільшеною кількістю сторінок.