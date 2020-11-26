Міносвіти заявило про кардинальні зміни у відборі шкільних підручників: деталі

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Міністерство освіти і науки України цілком поділяє занепокоєність громадськості щодо наявності помилок, неточностей та недоречного контенту в шкільних підручниках, які надруковані протягом останніх кількох років. У зв’язку з цим у МОН вирішили кардинально змінити підходи до відбору підручників.

Про це NNS повідомляє з посиланням на пресцентр Міносвіти.

У МОН провели аналіз і виокремлені наступні чинники, які призвели до критичної ситуації:

автори й видавництва фізично не встигають якісно підготувати та відредагувати свої підручники;

підручники впроваджуються у шкільній практиці без належної їх апробації, що певний час використовувалася з метою вивчення якості підручників;

відповідно до чинного Порядку Конкурсу автори подають частину матеріалів підручника у видавничій верстці, а частину – в рукописі, що не дозволяє цілісно оцінити майбутнє видання, тому на етапі оцінювання підручників експертами Конкурсного відбору виявляються не всі методичні, фактологічні та граматичні помилки й недоречності;

стислі терміни вибору підручників педагогічними працівниками й закладами загальної середньої освіти (коли запропоновану кількість підручників фізично неможливо розглянути у встановлені терміни). Наприклад, під час конкурсного відбору підручників для 3-го класу вибір здійснювався серед 9–12 підручників однієї назви, причому лише за їх частинами в електронному вигляді, що в цілому ускладнило процес детального аналізу змісту.

Також там зазначили, що велика кількість підручників зумовлена тим, що свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників учителями із 20 тисяч до 10 тисяч. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій учителів, але з іншого – заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників.

Так, зважаючи на вищезазначене, МОН розпочало перегляд чинної системи експертизи шкільних підручників, у межах якого передбачено й удосконалення нормативної бази про Конкурс серед авторів.

Крім того, Міносвіти планує вдосконалити порядок організації навчання експертів, які відбирають підручники. Вони отримуватимуть належну оплату за свою роботу та нестимуть відповідальність за контент.

Також у МОН зауважили, що мають місце факти недобросовісного виконання зобов’язань деякими видавництвами, які економлять на фахових редакторах і, користуючись ситуацією терміновості, допускають до видання неякісно вичитані підручники. Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них та авторів покладається відповідальність за якість підручників.

Тому МОН пропонуватиме підвищити рівень відповідальності видавництв щодо якісної підготовки підручників за кошти державного бюджету.

Міністерством освіти і науки вже надано доручення профільним науковим установам опрацювати питання зміни процедури й змісту експертної оцінки підручників під час їх конкурсного відбору.

Першочергові завдання, які поставлені перед профільними установами МОН:

посилити співпрацю з Національною академією наук, Національною академією педагогічних наук і закладами вищої освіти, які займаються питаннями підручникотворення;

для покращення якості експертного оцінювання підручників забезпечити створення потужної бази експертів;

відновити процес апробації підручників перед їх масовим запровадженням;

унормувати можливість громадського обговорення підручників на другому етапі конкурсу перед їх масовим виданням.

Скандали з підручниками