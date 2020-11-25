Полиция закупила 200 электрошокеров и уже тренируется (ВИДЕО)

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Национальная полиция Украины закупила 200 стреляющих электрошокеров Taser, но пока не может их использовать из-за необходимости принятия изменений в законодательство. Об этом сообщает NNS со ссылкой на "Украинские новости".

"Закупили 200 штук", - говорит собеседник издания в в ведомстве.

При этом в работе электрошокеры пока не применяют, полицейские тренируются их применять в ожидании внесения изменений в закон о Национальной полиции.

"Пока полицейские тренируются",

- сказали в ведомстве.

Напомним, что накануне глава Патрульной полиции Евгений Жуков продемонстрировал на себе действие электрошокера Taser, заявив, что это было очень не приятно.

В интернет-магазинах о таком электрошокере сообщают, что у него стреляющий характер действия и он помогает справиться со злоумышленниками даже на расстоянии. Дальность действия парализующего устройства достигает 5 метров.