В Україні набрали чинності нові ПДР для водіїв, велосипедистів та пішоходів

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В Україні набрали чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Про це NNS повідомляє, посилаючись на заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Що змінилося?

Для водіїв та пасажирів:

1.Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати

Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

2.Також забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими!

Для велосипедистів:

Велосипедистам дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів.

Для пішоходів:

Тепер пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Це зазначено в п.4.4 ПДР України.