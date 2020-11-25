“Евробляхеров“ опять обманули: подробности

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В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу в составе четырех человек, которые подделывали сертификаты соответствия на автомобили, завезенные в Украину из Европы и США. Об этом сообщает NNS со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По версии следствия, организовали мошенническую схему двое жителей Киева. Злоумышленники изготавливали сертификаты соответствия на ввезенные в Украину машины из Европы и США. В дальнейшем их продавали украинцам под видом оригинальных сертификатов компаний «КСЦ-Конкорд» и «Центр Авто».

Стоимость одного «сертификата» составляла 4 500 гривен.

По данному факту открыто уголовное производство сразу по нескольким статьям УК Украины.

На данный момент потерпевшими признаны 11 человек, но их может быть гораздо больше, ведь следствие ещё продолжается. У преступников во время обысков изъяты анкетные данные на более 150 человек, а также номера бланков и ранее выданных сертификатов.