Від коронавірусу помер гендиректор КБ «Південне»: в Офісі президента відреагували

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COVID-19 забрав життя генерального директора конструкторського бюро «Південне» Олександра Дегтярева, повідомляє NNS , посилаючись на Офіс президента України.

«Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ «Південне». Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших. На жаль, ми особливо гостро це розуміємо, коли втрачаємо саме тих, хто вмів ламати стереотипи та розширювати горизонти»,

– заявили в ОП.

Дегтяреву 31 жовтня виповнилося 69 років. Він працював на КБ «Південне» з 1975 року. У 2010 році він обійняв посаду генерального конструктора – генерального директора.

КБ «Південне» розташоване у Дніпрі. Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» — стратегічно важливе та головне підприємство космічної галузі України, яке забезпечує реалізацію повного циклу створення та експлуатації ракетно-космічної техніки (РКТ) і займає одне з провідних місць на світовому космічному ринку. Підприємство також розробляє бойові ракетні комплекси та ракетно-космічні системи.

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