Полиция не будет принуждать местные власти выполнять карантин - МВД

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В Министерстве внутренних дел (МВД) прокомментировали отказ городских глав усиливать карантин. В МВД уверили, что принуждать к этому незаконными методами не будут.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, полиция будет исполнять свои обязанности в рамках закона.

"Незаконных действий по принуждению мэров соблюдать карантин - не планируется",

- сказал Геращенко.

Отметим, в Украине действует штраф за нарушения карантина, который получают конкретные предприниматели или руководители учреждений. В первые выходные, когда ввели усиленный карантин, полиция составила 1960 админпротоколов и закрыла больше двух тысяч заведений.