Вихідні у грудні 2020: скільки будемо відпочивати

- 23 лист. 2020
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У грудні 2020 року в Україні відзначається державне свято – католицьке Різдво, у зв'язку з чим на українців чекає додатковий вихідний день.
Коли та скільки будуть відпочивати в нашій країні в перший місяць зими розповідає OBOZREVATEL, передає NNS.
Так, у грудні 2020 року в Україні всього буде 22 робочих і дев'ять вихідних днів.
Католицьке Різдво, яке відзначається щорічно 25 грудня, 2020 року припадає на п'ятницю – цей день буде неробочим.
Таким чином, українців чекають три вихідні поспіль – 25, 26 і 27 грудня.
Робочий день 24 грудня водночас рекомендовано скоротити на 1 годину. Також скороченим буде робочий день напередодні Нового року – 31 грудня.
Крім того, в грудні в Україні відзначаються такі свята, як День Збройних Сил України, День святого Миколая та інші, у зв'язку з якими не передбачено додаткових вихідних.
Взагалі календар у грудні багатий на святкові дні та події:
- 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День працівників прокуратури України
- 2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
- 3 грудня - Міжнародний день інвалідів, Всесвітній день комп'ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів і аніматорів)
- 4 грудня - День обіймів, День замовлень подарунків Дідові Морозу
- 5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів)
- 6 грудня - День Збройних сил України
- 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні
- 9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів
- 10 грудня - День прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля, починається Ханука
- 11 грудня - Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
- 12 грудня - День Сухопутних військ Збройних сил України, Міжнародний день нейтралітету
- 14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (день ліквідатора)
- 15 грудня - День працівників суду України, Міжнародний день чаю
- 17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України
- 18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу
- 19 грудня - День співпраці Південь-Південь Організації Об'єднаних Націй, Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України, День святого Миколая
- 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
- 22 грудня - День енергетика, День дипломатичної служби України
- 24 грудня - День працівників архівних установ України
- 25 грудня - Різдво Христове (католицьке)
- 26 грудня - День подарунків
- 29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України
- 31 грудня - Останній день року