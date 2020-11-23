Вихідні у грудні 2020: скільки будемо відпочивати

23 лист. 2020
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У грудні 2020 року в Україні відзначається державне свято – католицьке Різдво, у зв'язку з чим на українців чекає додатковий вихідний день.

Коли та скільки будуть відпочивати в нашій країні в перший місяць зими розповідає OBOZREVATEL, передає NNS.

Так, у грудні 2020 року в Україні всього буде 22 робочих і дев'ять вихідних днів.

Католицьке Різдво, яке відзначається щорічно 25 грудня, 2020 року припадає на п'ятницю – цей день буде неробочим.

Таким чином, українців чекають три вихідні поспіль – 25, 26 і 27 грудня.

Робочий день 24 грудня водночас рекомендовано скоротити на 1 годину. Також скороченим буде робочий день напередодні Нового року – 31 грудня.

Крім того, в грудні в Україні відзначаються такі свята, як День Збройних Сил України, День святого Миколая та інші, у зв'язку з якими не передбачено додаткових вихідних.

Взагалі календар у грудні багатий на святкові дні та події:

  • 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День працівників прокуратури України
  • 2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
  • 3 грудня - Міжнародний день інвалідів, Всесвітній день комп'ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів і аніматорів)
  • 4 грудня - День обіймів, День замовлень подарунків Дідові Морозу
  • 5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів)
  • 6 грудня - День Збройних сил України
  • 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні
  • 9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів
  • 10 грудня - День прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля, починається Ханука
  • 11 грудня - Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
  • 12 грудня - День Сухопутних військ Збройних сил України, Міжнародний день нейтралітету
  • 14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (день ліквідатора)
  • 15 грудня - День працівників суду України, Міжнародний день чаю
  • 17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України
  • 18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу
  • 19 грудня - День співпраці Південь-Південь Організації Об'єднаних Націй, Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України, День святого Миколая
  • 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
  • 22 грудня - День енергетика, День дипломатичної служби України
  • 24 грудня - День працівників архівних установ України
  • 25 грудня - Різдво Христове (католицьке)
  • 26 грудня - День подарунків
  • 29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України
  • 31 грудня - Останній день року
Автор: Маруся Оффон

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