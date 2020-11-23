Більшість батьків та вчителів вважають, що в школах має бути сексуальна освіта - дослідження

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Абсолютна більшість батьків і вчителів погоджуються з тим, що в школах треба викладати сексуальну освіту, однак далеко не всі педагоги упевнені у своїх можливостях, а також багато з них мають низку упереджень.

Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру Cedos у партнерстві з агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти та науки України, пише Громадське, передає NNS.

Так, твердження «у школах має бути статеве виховання» повністю підтримують по 60% батьків і вчителів. Певною мірою підтримують 24% батьків та 23% учителів. Лише 8% і 9% відповідно проти цього.

Найбільше вчителі і батьки підтримують початок сексуального виховання з 1 та 5 класу. Так, з першого класу це робити пропонують 16% педагогів та 12% батьків, з 5 класу — 18% та 25% відповідно.

Найпопулярніші ідеї щодо форматів такого навчання — лекції спеціалістів (медиків чи інших експертів). Їх підтримують 47% батьків та 58% вчителів.

Близько 40% вчителів упевнені у власних знаннях з окремих (чутливих) тем сексуальної освіти та у своїй спроможності обговорювати їх з учнівством.

«Проте ситуація з готовністю дещо відрізняється, якщо звернути увагу не на суб’єктивні оцінки самих вчителів. В опитуванні та на фокус-групових дискусіях деякі з них транслювали стереотипи, міфи та установки»,

— йдеться в дослідженні.

Детальніше про стереотипи

Для багатьох, мабуть, найцікавіше з дослідження — які найрозповсюдженіші стереотипи серед українських батьків та вчителів.

Так, 65% батьків висловили таку позицію: якщо дівчина носить коротку спідницю та яскравий макіяж, цим вона спонукає хлопців до залицянь.

44% заявили, що «нетрадиційна орієнтація потребує лікування», 38% були протилежної думки, 21% — важко відповісти.

31% батьків виступили за заборону абортів, 30% вважають, що наявність декількох сексуальних партнерів — розбещеність. 35% думають, що обговорення питань контрацепції підштовхує дітей до початку/активнішого сексуального життя. 27% назвали соромним секс до шлюбу.

Крім цього, 26% батьків сказали, що ВІЛ-позитивні діти не повинні навчатися разом з іншими дітьми.

Тепер про стереотипи серед наших учителів: