Директор музею Революції Гідності пояснив, куди пішли кошти на Меморіал Героїв Небесної Сотні

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Кошти, виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів. Під час обшуків у музеї Революції Гідності правоохоронці вилучили документи, що були у публічному доступі, а про проблеми будівництва було відомо вже два роки.

Про це директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло розповів у коментарі hromadske, прокоментувавши заяву прокуратури про можливе розкрадання коштів на будівництві меморіалу Небесної сотні, передає NNS.

Він запевнив, що проблеми з будівництвом пов’язані з арештом території, де відбуваються слідчі експерименти, а на час перерахування коштів підряднику не було про це відомо. За словами Пошивайла, підрядник закупив необхідні матеріали для будівництва.

«Був чіткий план і графік робіт, що 20 лютого мав би бути збудований, відкритий меморіал, треба було закуповувати матеріали. Саме тому і була виплачена така сума. Виплата авансу — це стала практика, це не є злочином»,

— заявив Пошивайло.

Також він додав, що недовіри до підрядника в них не може бути, оскільки вони перевіряли наявність тих матеріалів самостійно.

«В нас є звіти підрядника за закуплені матеріали. Ми самі бачили ті дерева, граніт. Гроші не зникли. Єдина перешкода — це арешт ділянки. Це звучить дуже маніпулятивно, оскільки жодних звинувачень нам не надано, ми не знаємо в якому статусі нас викликали (на допит - ред.)»,

— сказав директор музею .

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